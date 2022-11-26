Форвард «Локомотива» Каюмов — о стиле команды: наш хоккей — пятеро впереди, пятеро сзади

Нападающий «Локомотива» Артур Каюмов рассказал о желании сыграть за сборную России на Кубке Первого канала и о стиле игры ярославского клуба.

«Жду ли вызов на Кубок Первого канала? Сейчас вся концентрация — на матчах чемпионата. Мне очень нравится календарь, игры идут одна за другой, почти нет тренировок, необходимо правильное восстановление — и физическое, и эмоциональное.



Но сборная — это вершина карьеры любого хоккеиста. Было бы здорово получить приглашение на московский турнир, но дорога туда — только через успешную игру за клуб.



На пресс-конференциях журналисты поругивают «Локомотива» и Игоря Никитина за излишне оборонительный стиль. Они правы? Не раз говорил, что мы не играем от обороны, наш хоккей — пятеро впереди, пятеро сзади. За тем, как Игорь Валерьевич грамотно отбивается на пресс-конференциях — следим, и согласны с тем, что главное в хоккее — результат. Мы хотим побеждать», — цитирует Каюмова Russia-Hockey.ru.

Ярославцы после 34 матчей имеют в активе 46 очков и находятся на третьей строчке в таблице Западной конференции.