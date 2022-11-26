«Авангард» одержал волевую победу над «Северсталью» в гостях

В Череповце завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ. «Северсталь» принимала омский «Авангард». Победу в матче одержали гости со счётом 2:1 (0:1, 2:0, 0:0).
На седьмой минуте первого периода счёт открыл нападающий хозяев Игорь Гераськин с передачи Робина Пресса.
На 38-й секунде второго периода Корбан Найт сравнял счёт с передач Рида Буше и Владимира Ткачёва. На седьмой минуте периода Арсений Грицюк с передач Сергея Толчинского и Виктора Сведберга вывел омичей вперёд. На 10-й минуте второго периода судьи после видеопросмотра удалили нападающего омичей Рида Буше до конца матча за удар коленом форварда «Северстали» Александра Суворова.
В третьем периоде команды голов не забили.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
Следующий матч «Северсталь» сыграет дома с новосибирской «Сибирью» 28 ноября. «Авангард» в этот же день встретится в гостях с ярославским «Локомотивом».
- 26 ноября 2022
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