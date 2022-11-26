Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив — Сибирь. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Четыре очка Гусева принесли СКА уверенную победу над «Торпедо»

Четыре очка Гусева принесли СКА уверенную победу над «Торпедо»
Комментарии

В Нижнем Новгороде завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ. Местное «Торпедо» играло на своём льду со СКА. Победу со счётом 6:2 (1:1, 2:0, 3:1) одержали гости.

На 13-й минуте первого периода счёт в матче открыл нападающий СКА Дмитрий Яшкин с передач Никиты Гусева и Романа Рукавишникова. Спустя две минуты счёт сравнял Николай Коваленко с передач Алексея Кручинина.
На 10-й минуте второго периода вновь вывел армейцев вперёд Андрей Педан с передач Марата Хайруллина и Марата Хуснутдинова. Через полторы минуты Никита Гусев с передач Марата Хуснутдинова и Александра Никишина сделал счёт 3:1 в пользу гостей.

На девятой минуте третьего периода четвёртую шайбу гостей забросил Николай Поляков с передач Никиты Попугаева и Никиты Комарова. На 11-й минуте периода Никита Гусев сделал дубль. Через полторы минуты Хуснутдинов довёл счёт до разгромного. На 14-й минуте третьего периода вторую шайбу хозяев забросил Ю Сато.

Фонбет Чемпионат КХЛ
26 ноября 2022, суббота. 17:00 МСК
Торпедо
Нижегородская область
Окончен
2 : 6
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Яшкин (Гусев, Рукавишников) – 12:17 (5x5)   1:1 Коваленко (Кручинин) – 14:20 (5x5)   1:2 Педан (Хайруллин, Хуснутдинов) – 29:23 (4x5)   1:3 Гусев (Хуснутдинов, Никишин) – 30:58 (5x4)   1:4 Поляков (Попугаев, Комаров) – 48:42 (5x5)   1:5 Гусев (Яшкин, Хуснутдинов) – 50:24 (5x5)   1:6 Хуснутдинов (Попугаев, Гусев) – 51:50 (5x4)   2:6 Сато (Федотов, Белевич) – 53:39 (4x4)

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Следующий матч «Торпедо» проведёт в гостях с «Адмиралом» 30 ноября. СКА сыграет дома с «Сочи» 29 ноября.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022