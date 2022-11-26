Четыре очка Гусева принесли СКА уверенную победу над «Торпедо»

В Нижнем Новгороде завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ. Местное «Торпедо» играло на своём льду со СКА. Победу со счётом 6:2 (1:1, 2:0, 3:1) одержали гости.
На 13-й минуте первого периода счёт в матче открыл нападающий СКА Дмитрий Яшкин с передач Никиты Гусева и Романа Рукавишникова. Спустя две минуты счёт сравнял Николай Коваленко с передач Алексея Кручинина.
На 10-й минуте второго периода вновь вывел армейцев вперёд Андрей Педан с передач Марата Хайруллина и Марата Хуснутдинова. Через полторы минуты Никита Гусев с передач Марата Хуснутдинова и Александра Никишина сделал счёт 3:1 в пользу гостей.
На девятой минуте третьего периода четвёртую шайбу гостей забросил Николай Поляков с передач Никиты Попугаева и Никиты Комарова. На 11-й минуте периода Никита Гусев сделал дубль. Через полторы минуты Хуснутдинов довёл счёт до разгромного. На 14-й минуте третьего периода вторую шайбу хозяев забросил Ю Сато.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
Следующий матч «Торпедо» проведёт в гостях с «Адмиралом» 30 ноября. СКА сыграет дома с «Сочи» 29 ноября.
- 26 ноября 2022
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