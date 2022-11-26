Главный тренер «Сибири» Мартемьянов: в третьем периоде прибавили, но уже было поздновато

Главный тренер «Сибири» Андрей Мартемьянов прокомментировал поражение от «Локомотива» (0:3) и объяснил выбор вратаря на сегодняшний матч.

«Первый период прошёл в более-менее равной игре. В тактической, можно сказать. Команды присматривались друг к другу. Во втором отрезке соперник очень грамотно сделал нам несколько наложений, ненужное наше удаление в зоне атаки, всё это поставило результат матча на самый край. Что и получилось — забили нам два гола. В третьем периоде решили прибавить, более активно пойти и выгрызать шайбу, лезть на ворота, но уже было поздновато. К сожалению, плотный график не даёт парням восстановиться, даже больше в психологическом плане. А так, соперник выиграл по делу сегодня.

Можно сказать, что план на игру был выполнен за исключением тех минут во втором периоде, когда оборона дала сбой? В принципе, да. Ключевой момент был. Перед игрой я предупреждал ребят, что «Локомотив» играет очень грамотно и прагматично. Где надо, они добавили, поджали. Оборону взломать было очень сложно.

Красоткин, уроженец Ярославля, остался сегодня в запасе. Это плановая ротация? Абсолютно плановая ротация. Он до этого отыграл два матча на очень хорошем уровне, дали ему передохнуть. Всё-таки, у нас вратари ещё растут и мы бережно к ним относимся. Они нам очень помогают», — приводит слова Мартемьянова официальный сайт «Сибири».

После поражения новосибирский клуб занимает четвёртое место в таблице Восточной конференции. «Сибирь» 28 ноября сыграет в гостях с череповецкой «Северсталью».