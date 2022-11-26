«11 минут меньшинства за 2 периода — какая тут атака?» Кравец — о матче с «Северсталью»

Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец подвёл итог матча с «Северсталью» (2:1) и посетовал на большое количество удалений у омичей.



«Первая игра на выезде, просили ребят с первых смен выйти и играть на пределе возможностей, потому что «Северсталь» — активная команда. К сожалению, этого не получилось. Хорошо, что во втором периоде перестроились, сразу с первой смены начали играть, быстро забили два гола. Но последующие удаления нарушили баланс игры, поэтому было тяжело. Благодарен ребятам, что выстояли, до конца сыграли грамотно, вратарь-красавец подтащил. В третьем периоде сыграли рационально, не было неумных действий, короткие смены. Поэтому удалось сохранить высокий темп игры. Такая победа тоже нужна, чтобы понимать, что матчи надо начинать с первой смены.



Да, не так много забиваем последние игры. Что-то не так работает, смотрим видео, пытаемся что-то изменить. С другой стороны, с такого количества бросков, как сегодня, сколько можно голов забить? 11 минут меньшинства за два периода, какая тут атака, какие голы? Нам нужно играть пять на пять в большинстве, а у нас сегодня было всего одно большинство», — передаёт слова Кравеца корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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