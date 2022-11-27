Нападающий «Авангарда» Буше дисквалифицирован на один матч за удар коленом

Спортивно-дисциплинарный комитет Континентальной хоккейной лиги, рассмотрев эпизод матча «Северсталь» — «Авангард» (1:2), принял решение дисквалифицировать нападающего омичей Рида Буше на один матч и подвергнуть денежному штрафу.

«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на нападающего «Авангарда» Рида Буше по п.1.7. статьи 28 Дисциплинарного регламента КХЛ (Удар соперника коленом), дисквалифицировать на один матч и подвергнуть денежному штрафу», — указано в сообщении на сайте КХЛ.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

В следующем матче «Авангард» 28 ноября встретится в гостях с ярославским «Локомотивом» в 19:30 мск.