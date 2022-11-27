В матче с «Трактором» три игрока «Спартака» забросили свои первые шайбы в КХЛ

В Челябинске местный «Трактор» в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги принимал московский «Спартак». Победу со счётом 5:3 (2:1, 3:1, 0:1) одержали гости.

В этом матче сразу три игрока красно-белых забросили свои первые шайбы в КХЛ. Голами отличились Никита Сусуев (дубль), Алексей Егоров и Даниэль Усманов.

Сусуев в текущем сезоне сыграл 20 матчей за МХК «Спартак», в которых забросил семь шайб и отдал девять результативных передач при показателе полезности «+5».

Егоров за «Химик» сыграл 19 матчей, в которых забросил одну шайбу.

Усманов провёл за воскресенский «Химик» в ВХЛ 19 встреч, в которых забил два гола и отдал пять результативных передач при показателе полезности «+1».