«Спартак» одержал четвёртую победу подряд, забросив пять шайб «Трактору» в гостях

В Челябинске местный «Трактор» в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги принимал московский «Спартак». Победу со счётом 5:3 (2:1, 3:1, 0:1) одержали гости.
На седьмой минуте первого периода счёт открыл нападающий москвичей Никита Сусуев с передач Егора Савикова и Андрея Локтионова. На девятой минуте восстановил равенство в счёте Илья Карпухин с передачи Теэму Пулккинена. За полторы минуты до конца первого периода вновь вывел «Спартак» вперёд Алексей Егоров с передач Павла Кукштеля и Романа Старченко.
На шестой минуте второго периода укрепил преимущество гостей Никита Сусуев, сделав дубль. На 15-й минуте периода вторую шайбу хозяев забросил Михаил Котляревский с передач Егора Фатеева. В концовке второго периода Матвей Заседа и Даниэль Усманов сделали счёт 5:2.
На 10-й минуте третьего периода третью шайбу хозяев забросил Александр Шепелев с передачи Альберта Яруллина.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
В следующем матче «Трактор» сыграет с «Барысом» дома, «Спартак» примет минское «Динамо».
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