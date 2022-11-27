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«Спартак» одержал четвёртую победу подряд, забросив пять шайб «Трактору» в гостях

«Спартак» одержал четвёртую победу подряд, забросив пять шайб «Трактору» в гостях
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В Челябинске местный «Трактор» в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги принимал московский «Спартак». Победу со счётом 5:3 (2:1, 3:1, 0:1) одержали гости.

На седьмой минуте первого периода счёт открыл нападающий москвичей Никита Сусуев с передач Егора Савикова и Андрея Локтионова. На девятой минуте восстановил равенство в счёте Илья Карпухин с передачи Теэму Пулккинена. За полторы минуты до конца первого периода вновь вывел «Спартак» вперёд Алексей Егоров с передач Павла Кукштеля и Романа Старченко.

На шестой минуте второго периода укрепил преимущество гостей Никита Сусуев, сделав дубль. На 15-й минуте периода вторую шайбу хозяев забросил Михаил Котляревский с передач Егора Фатеева. В концовке второго периода Матвей Заседа и Даниэль Усманов сделали счёт 5:2.

На 10-й минуте третьего периода третью шайбу хозяев забросил Александр Шепелев с передачи Альберта Яруллина.

Фонбет Чемпионат КХЛ
27 ноября 2022, воскресенье. 14:30 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
3 : 5
Спартак
Москва
0:1 Сусуев (Савиков, Локтионов) – 06:23 (5x5)   1:1 Карпухин (Пулккинен) – 08:56 (5x5)   1:2 Егоров (Кукштель, Старченко) – 18:30 (5x5)   1:3 Сусуев (Егоров) – 25:20 (5x5)   2:3 Котляревский (Фатеев) – 34:40 (5x5)   2:4 Заседа (Квартальнов, Кин) – 38:23 (5x5)   2:5 Усманов (Чудинов) – 39:23 (5x5)   3:5 Шепелев (Яруллин) – 48:02 (5x5)

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

В следующем матче «Трактор» сыграет с «Барысом» дома, «Спартак» примет минское «Динамо».

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