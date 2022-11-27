Нападающий «Ак Барса» Сафонов: шесть голов — хороший результат, но могли забивать больше

Нападающий «Ак Барса» Илья Сафонов прокомментировал победу над «Сочи» (6:2) и рассказал об установке тренерского штаба казанцев начинать матч активно.

«Сегодня реализовали свои моменты, большинство и меньшинство хорошо сыграло. Было бы ещё лучше, если помогли Мифтахе [Амиру Мифтахову] сыграть на ноль.

На каждую игру у нас установка хорошо начать, потому что был период, когда мы пропускали первыми, приходилось отыгрываться с 0:1, 0:2. Мы понимали – нельзя давать такую фору соперникам. Делаем акцент на начале, стараемся забивать первыми. Легче играть, когда ведёшь в счёте.

Можно сказать, что нашли нужный уровень в реализации? Нет, по одной игре не стоит судить. Шесть голов – хороший результат, но могли забивать больше. Надо переносить такую реализацию на следующие матчи, тогда всё будет хорошо.

Моя шайба? Рабочий гол. Понимал, что до конца периода остаётся немного времени, решил выдвинуться на защитника. Так получилось, что попал в конёк, побежал. Шайба катилась, попытался её уложить – удалось переиграть вратаря», — цитирует Сафонова сайт «Ак Барса».

Сафонов в текущем сезоне сыграл за казанцев 32 игры, в которых набрал 16 (11+5) очков с показателем полезности «+6».