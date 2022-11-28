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Капризов не забил в пустые ворота и сам не поверил в этот промах. Видео

Капризов не забил в пустые ворота и сам не поверил в этот промах. Видео
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В эти минуты на стадионе «Эксел Энерджи-центр» в матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Миннесота Уайлд» принимает на своём льду «Аризону Койотс». Во время первого периода российский нападающий «дикарей» Кирилл Капризов не сумел попасть по пустым воротам, на что отреагировал очень эмоционально.

ВИДЕО

Сейчас в матче идёт третий период. «Миннесота» ведёт в счёте 4:1, а российский форвард отметился одной шайбой и двумя ассистами. Капризов продлил свою результативную серию до девяти игр. Это стало личным рекордом 25-летнего форварда.

До сегодняшнего матча Капризов в текущем сезоне НХЛ провёл 20 игр, в которых забросил 12 шайб и отдал 12 результативных передач. 25-летний форвард занимает 20-е место в списке лучших бомбардиров Национальной хоккейной лиги.

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