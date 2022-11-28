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Эвандер Кейн опубликовал пост об успехах канадского спорта

Эвандер Кейн опубликовал пост об успехах канадского спорта
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Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Эвандер Кейн выложил пост в социальных сетях, в котором выразил восхищение победой сборной Канады в Кубке Дэвиса и достойной игрой национальной футбольной сборной на чемпионате мира – 2022 в Катаре.

«Отличное начало от сборной Канады по теннису и ещё лучшее завершение от Альфонсо Дэвиса», — написал Кейн, комментируя события, произошедшие в воскресенье.

Альфонсо Дэвис — защитник сборной Канады по футболу, который вчера открыл счёт в матче со сборной Хорватии на чемпионате мира – 2022. Однако этот гол никак не помог канадцам избежать крупного поражения — хорваты выиграли 4:1.

Сборная Канады по теннису впервые стала обладателем Кубка Дэвиса, обыграв в финале Австралию (2:0).

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