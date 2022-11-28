Леонтьев: парни молодцы, проявили стойкость, волю к победе

Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев прокомментировал победу своей команды над «Амуром» в матче КХЛ.
«Тяжёлый матч получился, можно сказать, качели. Парни молодцы, проявили стойкость, волю к победе, забили в овертайме. Перед победным голом вратарь здорово подтащил на буллите. Можно выделить всю команду, которая до конца играла, до конца хотела победить. Здесь, на Дальнем Востоке, традиционно тяжело играть, поэтому всех с победой, молодцы.
Потерялись в начале второго периода? Да, бывает иногда такое состояние грогги или прострации, когда удар такой происходит и ты пропускаешь такие голы. Мы знали, конечно, что команда («Амур». — Прим. «Чемпионата») будет бежать, отыгрываться, естественно, мы готовились, но произошло так, как произошло. Могу отметить, что классная первая тройка с Николишиным, которая здорово помотала нам нервы, здорово играет. Парни прогрессируют на глазах», — приводит слова Леонтьева на пресс-конференции официальный YouTube-канал «Амура».
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