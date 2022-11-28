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Демков рассказал, кто из игроков минского «Динамо» больше всего был рад его возвращению

Демков рассказал, кто из игроков минского «Динамо» больше всего был рад его возвращению
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Нападающий Артём Демков, который вчера, 27 ноября, вернулся в минское «Динамо» из московского «Спартака», рассказал, кто из нынешнего состава «зубров» больше всего был рад его возвращению.

«Дима Коробов. Пришёл в раздевалку и в своём стиле начал громко говорить, используя разные слова. И Райан (Спунер — прим. «Чемпионата»), конечно. Правда, он чуть спокойнее выражал эмоции. Но все ребята тепло поприветствовали. Счастлив снова оказаться в «Динамо». Скучал», — сказал Демков в интервью официальному сайту минского «Динамо».

Отметим, что Демков уже несколько раз выступал за «зубров» в КХЛ (в 2009, 2014-2015 и в 2019-2022 годах).

В текущем Фонбет Чемпионате КХЛ Демков провёл 22 матча в составе «Спартака» и результативными баллами не отметился. Всего в КХЛ Демков провёл 211 игр, в которых забросил 24 шайбы и отдал 29 результативных передач.

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