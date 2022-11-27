Минское «Динамо» подписало экс-форварда «Спартака», «Нефтехимик» расторг контракт с Овитю

Минское «Динамо» заключило контракт с нападающим Артёмом Демковым. Соглашение носит двусторонний характер и рассчитано до конца сезона-2022/2023, сообщает пресс-служба лиги.

В текущем Фонбет Чемпионате КХЛ Демков провёл 22 матча в составе «Спартака» и результативными баллами не отметился. Всего в КХЛ Демков провёл 211 игр, в которых забросил 24 шайбы и отдал 29 результативных передач.

Нижнекамский «Нефтехимик» расторг контракт с французским защитником Йоанном Овитю. Игрок обороны в текущем сезоне провёл за клуб 20 матчей, в которых забросил одну шайбу и отдал две результативные передачи. В КХЛовской карьере, помимо «Нефтехимика», Овитю выступал за ХК «Сочи». Всего в КХЛ на счету Овитю 45 игр и 9 (3+6) набранных очков.

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