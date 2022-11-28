Михаил Анисин расторг контракт с белорусским «Металлургом»

Нападающий Михаил Анисин покинул белорусский «Металлург» (Жлобин), сообщается на официальном сайте клуба. Игрок и команда прекратили сотрудничество по обоюдному соглашению сторон.

«Анисин присоединился к «волкам» в августе и сыграл за «Металлург» 21 матч с учетом Кубка Салея, набрал в них 17 (9+8) очков при показателе полезности «-6» и 14 минутах штрафа. Форвард покидает команду в ранге её пятого бомбардира в регулярке экстралиги. Михаил запомнится жлобинским болельщикам не только результативной игрой, но и нестандартными решениями на льду, интересными интервью, своей эмоциональностью и искренностью. Отрезок в три с половиной месяца, которые российский хоккеист провёл в «стае», получился действительно ярким.

Благодарим Михаила за хоккей, работу и опыт, которым он делился с нашими молодыми хоккеистами, и желаем успехов в дальнейшей карьере!», — говорится в сообщении на сайте.

Анисин является лучшим снайпером плей-офф КХЛ и обладателем Кубка Гагарина 2012 года в составе московского «Динамо». Всего в КХЛ на счету ветерана 343 проведённых матча в регулярных чемпионатах, в которых Анисин набрал 169 очков — забил 84 гола и отдал 85 результативных передач. В плей-офф на счету форварда 39 матчей, в которых набрано 30 (22+8) очков.