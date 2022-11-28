Ошибка голкипера минского «Динамо» Колосова за воротами привела к голу

В эти минуты в Москве проходит матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Московское «Динамо» играет на своём льду с одноклубниками из Миннска. Идёт первый период, счёт 2:0 в пользу хозяев.

На девятой минуте встречи после ошибки вратаря минчан Алексея Колосова шайбу в ворота гостей отправил нападающий москвичей Владислав Михайлов.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Напомним, в концовке второго периода матча этих же команд в Минске Михайлов применил силовой приём на нападающем минчан Седрике Пакетте. Арбитры усмотрели в действиях Михайлова удар в голову и удалили форварда москвичей до конца игры, однако СДК КХЛ отменил штраф нападающего московского «Динамо».