Защитник «Сибири» Мёрфи ударил клюшкой лежащего на льду игрока «Северстали» и получил 2+2

В эти минуты в Череповце роходит матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Северсталь» принимает новосибирскую «Сибирь». Идёт второй период, счёт 2:0 в пользу хозяев.

На 10-й минуте второго периода защитник сибиряков Тревор Мёрфи ударил лежащего нападающего «Северстали» Александра Суворова. После этого в матче началась потасовка. По итогам эпизода, Мёрфи наказали четырьмя минутами штрафа за толчок клюшкой.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Отметим, что удаление игрока обороны гостей реализовал пострадавший Суворов, а ещё через две минуты Александр сделал дубль.

«Сибирь» после 37 игр набрала 45 очков и занимает четвёртое место в таблице Восточной конференции. Клуб из Череповца с 34 очками расположился на девятом месте в таблице Запада.