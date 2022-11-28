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ЦСКА отыгрался с 0:3 и в концовке матча вырвал победу у «Витязя»

ЦСКА отыгрался с 0:3 и в концовке матча вырвал победу у «Витязя»
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В Москве завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. ЦСКА встречался на своём льду с подмосковным «Витязем». Победу со счётом 6:4 (0:3, 2:0, 4:1) одержали армейцы.

Московские армейцы трижды пропустили в концовке первого периода. У «Витязя» отличились Скотт Уилсон с передач Жереми Руа и Кирилла Рассказова, Владислав Кара с передач Степана Старкова и Игоря Головкова и Скотт Уилсон с передачи Владимира Галузина.

Во втором периоде на 14-й минуте Никита Нестеров с передачи Константина Окулова отыграл одну шайбу. Через пять минут второй гол хозяев забил Андрей Светлаков, отличившийся с передач Максима Соркина и Виталия Абрамова.

На 10-й минуте третьего периода Матвей Васин сделал счёт 3:3. На 13-й минуте периода шайба Скотта Уилсона с передач Егора Воронкова и Жереми Руа вновь вывела гостей вперёд. Через две минуты Максим Соркин с передач Андрея Светлакова сделал счёт 4:4, а за три минуты до конца третьего периода Андрей Светлаков впервые в матче вывел армейцев вперёд. Окончательный счёт установил Никита Нестеров, забивший в пустые ворота.

Фонбет Чемпионат КХЛ
28 ноября 2022, понедельник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
6 : 4
Витязь
Московская область
0:1 Уилсон (Руа, Рассказов) – 15:00 (5x4)   0:2 Кара (Старков, Головков) – 17:28 (5x5)   0:3 Уилсон (Галузин) – 19:05 (5x5)   1:3 Нестеров (Окулов) – 33:06 (5x4)   2:3 Светлаков (Соркин, Абрамов) – 38:18 (5x5)   3:3 Васин (Нестеров, Дыбленко) – 49:00 (5x5)   3:4 Уилсон (Воронков, Руа) – 52:53 (5x5)   4:4 Соркин (Светлаков) – 54:46 (5x5)   5:4 Светлаков (Соркин, Абрамов) – 56:52 (5x5)   6:4 Нестеров – 59:05 (4x5)

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Следующий матч ЦСКА проведёт дома с «Авангардом» 30 ноября. «Витязь» в этот же день отправится в гости к московскому «Динамо».

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