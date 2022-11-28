ЦСКА отыгрался с 0:3 и в концовке матча вырвал победу у «Витязя»

В Москве завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. ЦСКА встречался на своём льду с подмосковным «Витязем». Победу со счётом 6:4 (0:3, 2:0, 4:1) одержали армейцы.
Московские армейцы трижды пропустили в концовке первого периода. У «Витязя» отличились Скотт Уилсон с передач Жереми Руа и Кирилла Рассказова, Владислав Кара с передач Степана Старкова и Игоря Головкова и Скотт Уилсон с передачи Владимира Галузина.
Во втором периоде на 14-й минуте Никита Нестеров с передачи Константина Окулова отыграл одну шайбу. Через пять минут второй гол хозяев забил Андрей Светлаков, отличившийся с передач Максима Соркина и Виталия Абрамова.
На 10-й минуте третьего периода Матвей Васин сделал счёт 3:3. На 13-й минуте периода шайба Скотта Уилсона с передач Егора Воронкова и Жереми Руа вновь вывела гостей вперёд. Через две минуты Максим Соркин с передач Андрея Светлакова сделал счёт 4:4, а за три минуты до конца третьего периода Андрей Светлаков впервые в матче вывел армейцев вперёд. Окончательный счёт установил Никита Нестеров, забивший в пустые ворота.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
Следующий матч ЦСКА проведёт дома с «Авангардом» 30 ноября. «Витязь» в этот же день отправится в гости к московскому «Динамо».
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