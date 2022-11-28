Главный тренер «Витязя» Буцаев: ЦСКА нас растоптал

Главный тренер «Витязя» Вячеслав Буцаев прокомментировал поражение от ЦСКА (4:6) и оценил игру голкипера своей команды Игоря Сапрыкина.
«Все понимают, что игра длится 60 минут. Но сегодня нам в актив можно занести только первый период и, наверное, часть третьего. Этого недостаточно. Соперники нас, если грубо выразится, растоптали. В третьем периоде мы забросили и повели, когда начали играть правильно. Но потом наступили на те же грабли, что и во втором периоде. Всё закономерно: если допускаешь столько ошибок, то будешь наказан голами.
К Сапрыкину сегодня вообще претензий нет. У нас есть три вратаря, нужно, чтобы они все получали практику. Сапрыкин делал всё, что мог, чтобы команда добилась победы. Но команда его не поддержала», — цитирует Буцаева сайт КХЛ.
«Витязь» с 37 очками после 35 сыгранных встреч расположился на восьмой строчке в таблице Запада.
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