У ЦСКА 103 броска в сторону ворот в матче с «Витязем»
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В Москве завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. ЦСКА встречался на своём льду с подмосковным «Витязем». Победу со счётом 6:4 (0:3, 2:0, 4:1) одержали армейцы.
ЦСКА нанёс 103 броска в сторону ворот. Из них в створ ворот пришлось 52 броска. У подмосковной команды 35 бросков в сторону ворот армейцев и 14 — в створ.
Московский клуб после победы набрал 51 очко после 34 сыгранных матчей и находится на второй строчке в турнирной таблице Западаной конференции.
«Витязь» с 37 очками после 35 сыгранных встреч расположился на восьмой строчке в таблице Запада.
Следующий матч ЦСКА проведёт дома с «Авангардом» 30 ноября. «Витязь» в этот же день отправится в гости к московскому «Динамо».
Новость по темеЦСКА отыгрался с 0:3 и в концовке матча вырвал победу у «Витязя»
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