Во всех матчах игрового дня в КХЛ были зафиксированы волевые победы
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Завершился очередной игровой день в регулярном сезоне Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Во всех матчах дня были зафиксированы волевые победы. В двух матчах команды проигрывали в одну шайбу, в трёх матчах — в две шайбы и в одном матче — в три шайбы.
Ярославский «Локомотив» в матче с «Авангардом» (3:2) и нижнекамский «Нефтехимик» в матче с «Амуром» (4:3 ОТ) отыгрывались со счёта 1:2.
«Автомобилист», «Сибирь» и минское «Динамо» отыгрались, уступая в счёте в две шайбы. Екатеринбуржцы в матче с астанинским «Барысом» (4:3 ОТ), новосибирский клуб в матче с «Северсталью» (3:2) и минчане в матче с московским «Динамо» (6:2) отыгрывались со счёта 0:2.
ЦСКА в матче с «Витязем» отыгрались со счёта 0:3 и одержали победу со счётом 6:4.
Новость по темеУ ЦСКА 103 броска в сторону ворот в матче с «Витязем»
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