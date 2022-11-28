Во всех матчах игрового дня в КХЛ были зафиксированы волевые победы

Завершился очередной игровой день в регулярном сезоне Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Во всех матчах дня были зафиксированы волевые победы. В двух матчах команды проигрывали в одну шайбу, в трёх матчах — в две шайбы и в одном матче — в три шайбы.

Ярославский «Локомотив» в матче с «Авангардом» (3:2) и нижнекамский «Нефтехимик» в матче с «Амуром» (4:3 ОТ) отыгрывались со счёта 1:2.

«Автомобилист», «Сибирь» и минское «Динамо» отыгрались, уступая в счёте в две шайбы. Екатеринбуржцы в матче с астанинским «Барысом» (4:3 ОТ), новосибирский клуб в матче с «Северсталью» (3:2) и минчане в матче с московским «Динамо» (6:2) отыгрывались со счёта 0:2.

ЦСКА в матче с «Витязем» отыгрались со счёта 0:3 и одержали победу со счётом 6:4.