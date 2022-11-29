Два очка Остона Мэттьюса принесли «Торонто» победу над «Детройтом»

В Детройте (США) на стадионе «Литтл Сизарс-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Детройт Ред Уингз» принимал «Торонто Мэйпл Лифс». Встреча закончилась победой гостей со счётом 4:2.
Уже на 5-й минуте хозяева открыли счёт в матче после точного выстрела Морица Зайдера. Ему ассистировали Дилан Ларкин и Доминик Кубалик. Уже через четыре минуты счёт сравнял Остон Мэттьюс. Майкл Бантинг и Мак Холлоуэлл помогли с передачами. А ещё через минуту Вильям Нюландер вывел гостей вперёд с пасов Джона Тавареса и Расмуса Сандина.
На первой минуте второго периода очередную шайбу за гостей забросил Митчелл Марнер, которому ассистировали Марк Джиордано и Калле Йернкрок. На 29-й минуте преимущество увеличил Сандин после передач Мэттьюса и Александра Керфута. На 53-й минуте одну шайбу для хозяев отыграл Адам Эрни. С пасами ему помогли Мориц Зайдер и Бен Шьяро.
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