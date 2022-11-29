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Два очка Остона Мэттьюса принесли «Торонто» победу над «Детройтом»

Два очка Остона Мэттьюса принесли «Торонто» победу над «Детройтом»
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В Детройте (США) на стадионе «Литтл Сизарс-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Детройт Ред Уингз» принимал «Торонто Мэйпл Лифс». Встреча закончилась победой гостей со счётом 4:2.

Уже на 5-й минуте хозяева открыли счёт в матче после точного выстрела Морица Зайдера. Ему ассистировали Дилан Ларкин и Доминик Кубалик. Уже через четыре минуты счёт сравнял Остон Мэттьюс. Майкл Бантинг и Мак Холлоуэлл помогли с передачами. А ещё через минуту Вильям Нюландер вывел гостей вперёд с пасов Джона Тавареса и Расмуса Сандина.

На первой минуте второго периода очередную шайбу за гостей забросил Митчелл Марнер, которому ассистировали Марк Джиордано и Калле Йернкрок. На 29-й минуте преимущество увеличил Сандин после передач Мэттьюса и Александра Керфута. На 53-й минуте одну шайбу для хозяев отыграл Адам Эрни. С пасами ему помогли Мориц Зайдер и Бен Шьяро.

НХЛ - регулярный чемпионат
29 ноября 2022, вторник. 03:00 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
2 : 4
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
1:0 Зайдер (Ларкин, Кубалик) – 04:45 (5x5)   1:1 Мэттьюс (Бантинг, Холлоуэлл) – 08:24 (5x5)   1:2 Нюландер (Таварес, Сандин) – 09:15 (5x4)   1:3 Марнер (Джиордано, Йернкрок) – 20:52 (5x5)   1:4 Сандин (Мэттьюс, Керфут) – 28:37 (5x5)   2:4 Эрни (Зайдер, Шьяро) – 52:41 (5x5)
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