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Голевая передача Гаврикова и 34 сейва Тарасова не помогли «Коламбусу» одолеть «Вегас»

Голевая передача Гаврикова и 34 сейва Тарасова не помогли «Коламбусу» одолеть «Вегас»
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В Коламбусе (США) на стадионе «Нейшнвайд-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Коламбус Блю Джекетс» принимал «Вегас Голден Найтс». Встреча закончилась победой гостей со счётом 3:2 после серии послематчевых буллитов.

На 16-й минуте матча открыли счёт гости – шайбу забросил Вильям Карлссон. Ещё через минуту преимущество удвоил Уильям Каррье. На 34-й минуте Джонни Годро отыграл одну шайбу с передачи российского защитника Владислава Гаврикова. На 53-й минуте Бун Дженнер сравнял счёт и перевёл игру в овертайм. Решающий буллит был за Полом Коттером.

В составе хозяев на воротах стоял россиянин Даниил Тарасов, который совершил 34 сейва. Также за них играл российский форвард Егор Чинахов. Он результативными действиями не отметился.

НХЛ - регулярный чемпионат
29 ноября 2022, вторник. 03:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
2 : 3
Б
Вегас Голден Найтс
Парадайс
0:1 Карлссон (Маршессо, Макнэбб) – 15:59 (5x5)   0:2 Каррье (Уайтклауд) – 16:55 (5x5)   1:2 Годро (Нюквист, Гавриков) – 33:50 (5x5)   2:2 Дженнер (Нюквист, Годро) – 52:11 (5x5)   2:3 Коттер – 65:00 (ПБ)
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