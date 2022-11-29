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«Сент-Луис» уступил «Далласу», у Бучневича и Барбашёва – «-2»

«Сент-Луис» уступил «Далласу», у Бучневича и Барбашёва – «-2»
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В Сент-Луисе (США) на стадионе «Энтерпрайз-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сент-Луис Блюз» принимал «Даллас Старз». Встреча закончилась победой гостей со счётом 4:1.

В первом периоде голов не было. Но на 24-й минуте матча Уайатт Джонстон забросил первую шайбу в матче. После только на 48-й минуте Тай Делландреа удвоил преимущество гостей. На 54-й минуте один гол отыграл Брэндон Саад. А на 56-й минуте Джейсон Робертсон отличился за гостей, ещё через минуту забил и Миро Хейсканен.

В составе гостей играл единственный россиянин – форвард Денис Гурьянов. Он результативными действиями не отметился. У хозяев среди россиян сыграли Владимир Тарасенко, Павел Бучневич и Иван Барбашёв. Первый заработал коэффициент полезности «-1», у Барбашёва и Бучневича – «-2».

НХЛ - регулярный чемпионат
29 ноября 2022, вторник. 04:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
1 : 4
Даллас Старз
Даллас
0:1 Джонстон (Бенн) – 23:51 (5x5)   0:2 Делландреа (Джонстон, Бенн) – 47:57 (5x5)   1:2 Саад (Ливо) – 53:17 (5x5)   1:3 Робертсон – 55:54 (5x5)   1:4 Хейсканен – 57:25 (en)
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