«Сент-Луис» уступил «Далласу», у Бучневича и Барбашёва – «-2»

В Сент-Луисе (США) на стадионе «Энтерпрайз-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сент-Луис Блюз» принимал «Даллас Старз». Встреча закончилась победой гостей со счётом 4:1.
В первом периоде голов не было. Но на 24-й минуте матча Уайатт Джонстон забросил первую шайбу в матче. После только на 48-й минуте Тай Делландреа удвоил преимущество гостей. На 54-й минуте один гол отыграл Брэндон Саад. А на 56-й минуте Джейсон Робертсон отличился за гостей, ещё через минуту забил и Миро Хейсканен.
В составе гостей играл единственный россиянин – форвард Денис Гурьянов. Он результативными действиями не отметился. У хозяев среди россиян сыграли Владимир Тарасенко, Павел Бучневич и Иван Барбашёв. Первый заработал коэффициент полезности «-1», у Барбашёва и Бучневича – «-2».
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