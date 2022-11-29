Кучеров провёл 11-ю игру с 2+ очками в текущем сезоне. Только у одного игрока НХЛ больше

Закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Баффало Сэйбрз» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча прошла в Баффало (США) на стадионе «Кибэнк-центр» и завершилась победой гостей в овертайме со счётом 6:5.

На счету российского форварда «молний» Никиты Кучерова три результативные передачи. Таким образом, 29-летний нападающий набрал больше двух очков за матч в 11-й раз в текущем сезоне. По этому показателю он уступает крайнему нападающему «Даллас Старз» Джейсону Робертсону, на счету которого таких матчей 12, сообщает пресс-служба лиги.

Кучеров вышел на чистое третье место в гонке бомбардиров НХЛ, набрав 34 (10+24) очка в 21 матче сезона.

В следующем матче «Тампа» сыграет в гостях с «Бостоном» 30 ноября.