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Марнер набрал очки в 17-м матче подряд, до повторения рекорда «Торонто» — одна игра

Марнер набрал очки в 17-м матче подряд, до повторения рекорда «Торонто» — одна игра
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В Детройте (США) на стадионе «Литтл Сизарс-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Детройт Ред Уингз» принимал «Торонто Мэйпл Лифс». Встреча закончилась победой гостей со счётом 4:2.

Нападающий «Лифс» Митчелл Марнер забросил шайбу в матче. Таким образом, 25-летний канадский хоккеист набирает очки в 17-м матче подряд. До рекорда клуба, установленного Дэррилом Ситтлером (сезон-1977/1978) и Эдди Ольчиком (сезон-1988/1989), осталась одна игра, сообщает сайт лиги.

В текущем сезоне Марнер за 24 матча за «кленовых листьев» набрал 28 (7+21) очков.

«Торонто Мэйпл Лифс» после 24 матчей набрал 33 очка и находится на третьем месте в турнирной таблице Восточной конференции.

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