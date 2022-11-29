Марнер набрал очки в 17-м матче подряд, до повторения рекорда «Торонто» — одна игра
Поделиться
В Детройте (США) на стадионе «Литтл Сизарс-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Детройт Ред Уингз» принимал «Торонто Мэйпл Лифс». Встреча закончилась победой гостей со счётом 4:2.
Нападающий «Лифс» Митчелл Марнер забросил шайбу в матче. Таким образом, 25-летний канадский хоккеист набирает очки в 17-м матче подряд. До рекорда клуба, установленного Дэррилом Ситтлером (сезон-1977/1978) и Эдди Ольчиком (сезон-1988/1989), осталась одна игра, сообщает сайт лиги.
В текущем сезоне Марнер за 24 матча за «кленовых листьев» набрал 28 (7+21) очков.
«Торонто Мэйпл Лифс» после 24 матчей набрал 33 очка и находится на третьем месте в турнирной таблице Восточной конференции.
Комментарии
- 29 ноября 2022
-
11:32
-
11:19
-
10:50
-
10:10
-
09:41
-
09:20
-
09:11
-
09:04
-
08:30
-
08:22
-
07:15
-
07:10
-
06:54
-
06:51
-
06:50
-
06:26
-
06:24
-
06:21
-
06:02
-
05:54
-
05:49
-
05:40
-
05:35
-
04:11
- 28 ноября 2022
-
23:55
-
23:42
-
23:30
-
23:20
-
23:05
-
22:57
-
22:53
-
22:49
-
22:46
-
22:41
-
22:39
Партнерский контент