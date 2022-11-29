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«Куньлунь» в матче с «Металлургом» проведёт акцию по борьбе с раковыми заболеваниями

«Куньлунь» в матче с «Металлургом» проведёт акцию по борьбе с раковыми заболеваниями
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«Куньлунь Ред Стар» в официальном телеграм-канале объявил, что матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, запланированный на сегодня, 29 ноября, будет посвящён акции по борьбе с раковыми заболеваниями.

«Сегодняшний вечер на «Арене Мытищи» посвящён акции Dragons Fight Cancer — борьбе с раковыми заболеваниями. Кроме табличек «I fight for …», игроки сегодня выйдут со специальными наклейками на шлемах и фиолетовой лентой на клюшках», — говорится в сообщении.

Отметим, что «Куньлунь» сыграет на стадионе «Арена-Мытищи» с магнитогорским «Металлургом». Старт встречи запланирован на 19:00 по московскому времени.

Напомним, китайская команда занимает предпоследнее, 10-е место в Западной конференции. «Ред Стар» набрали 29 очков в 36 матчах, одержав лишь девять побед в основное время, а также по две — в овертаймах и сериях буллитов.

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