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СКА — ХК Сочи. Прямая трансляция
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19:15 Мск
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Судьи практически 10 минут смотрели видеоповтор и в итоге отменили гол «Сочи» в ворота СКА

Судьи практически 10 минут смотрели видеоповтор и в итоге отменили гол «Сочи» в ворота СКА
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В эти минуты на стадионе «Ледовый дворец» в Санкт-Петербурге проходит очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ, в котором СКА принимает «Сочи». К концу второго периода счёт 2:0 в пользу хозяев.

На 25-й минуте сочинцы получили возможность разыграть численное большинство «пять на четыре». К тому моменту СКА выигрывал со счётом 1:0. На исходе второй минуты большинства нападающий «Сочи» Артём Николаев отдал передачу на синюю линию, откуда защитник Никита Зоркин сделал наброс. На пятачке форвард Амир Гараев, как показалось, подставил клюшку, и шайба прошла между щитков Владислава Подъяпольского.

Тем не менее судьи отправились смотреть видеоповтор. Это заняло почти 10 минут. В итоге была зафиксирована игра рукой, а гол отменили.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

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