Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Ак Барс — Сибирь. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

30 сейвов Ильи Сорокина не помогли «Айлендерс» уйти от поражения в матче с «Филадельфией»

30 сейвов Ильи Сорокина не помогли «Айлендерс» уйти от поражения в матче с «Филадельфией»
Комментарии

В Филадельфии (США) на стадионе «Уэллс Фарго-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Филадельфия Флайерз» принимала «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:1.

Уже на 4-й минуте матча Ноа Добсон открыл счёт в матче. Ассистировали ему Мэтью Барзал и Брок Нельсон. Через минуту Трэвис Санхайм сравнял счёт благодаря точным передачам Джексона Кейтса и Лукаша Седлака. На 10-й минуте принёс победу хозяевам Кевин Хейз, который отличился после паса всё того же Седлака. На 60-й минуте Хейз оформил дубль с передачи российского защитника Ивана Проворова и закрепил итоговый счёт матча.

Проворов заработал коэффициент полезности «+2», россиян «островитян» Александр Романов – «-1». Российский голкипер проигравшей команды Илья Сорокин совершил 30 сейвов.

НХЛ - регулярный чемпионат
30 ноября 2022, среда. 03:30 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
3 : 1
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
0:1 Добсон (Барзал, Нельсон) – 03:12 (5x4)   1:1 Санхайм (Кейтс, Седлак) – 04:37 (4x5)   2:1 Хейз (Седлак) – 09:45 (5x5)   3:1 Хейз (Проворов) – 59:26 (en)
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022