30 сейвов Ильи Сорокина не помогли «Айлендерс» уйти от поражения в матче с «Филадельфией»

В Филадельфии (США) на стадионе «Уэллс Фарго-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Филадельфия Флайерз» принимала «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:1.



Уже на 4-й минуте матча Ноа Добсон открыл счёт в матче. Ассистировали ему Мэтью Барзал и Брок Нельсон. Через минуту Трэвис Санхайм сравнял счёт благодаря точным передачам Джексона Кейтса и Лукаша Седлака. На 10-й минуте принёс победу хозяевам Кевин Хейз, который отличился после паса всё того же Седлака. На 60-й минуте Хейз оформил дубль с передачи российского защитника Ивана Проворова и закрепил итоговый счёт матча.



Проворов заработал коэффициент полезности «+2», россиян «островитян» Александр Романов – «-1». Российский голкипер проигравшей команды Илья Сорокин совершил 30 сейвов.