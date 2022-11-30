Александр Овечкин забросил 792-ю шайбу в НХЛ в матче с «Ванкувером»

В эти минуты на стадионе «Роджерс-Арена» в Ванкувере проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Ванкувер Кэнакс» принимает «Вашингтон Кэпиталз».



На момент написания новости проходит первый период. Счёт в матче в пользу гостей – 1:0.



На 6-й минуте «столичные» открыли счёт в матче. Это удалось сделать российскому нападающему «Вашингтона» Александру Овечкину. Капитан «Кэпиталз» забросил 792-ю шайбу в карьере в Национальной хоккейной лиге. Этот гол стал для нападающего 12-м в текущем сезоне.

Прошлый ассист стал для 37-летнего форварда 16-м в карьере в матчах с «Калгари». Как отмечает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Овечкин повторил личный рекорд по количеству результативных передач во встречах с клубами Западной конференции. Другой командой, в матчах с которой россиянин также сделал 16 ассистов, является «Анахайм Дакс».