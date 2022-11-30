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Сергей Бобровский пропустил шесть голов в матче с «Калгари»

Сергей Бобровский пропустил шесть голов в матче с «Калгари»
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В Калгари (Канада) на стадионе «Скоушабэнк Саддлдоум» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Калгари Флэймз» принимал «Флориду Пантерз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 6:2.

На 4-й минуте матча открыли счёт Диллон Дюбе. А через шесть минут Джонатан Юбердо удвоил преимущество своей команды. На 13-й минуте ворота гостей поразил ещё и Расмус Андерссон.

На 30-й минуте Ник Казинс отыграл одну шайбу, но спустя шесть минут Бретт Ритчи опять вернул разницу голов в этом матче. Через минуту за гостей отличился Сэм Райнхарт. Далее забил Тайлер Тоффоли на 53-й минуте. Итоговый счёт на табло установил Эндрю Манджапане на 59-й минуте.

Российский голкипер проигравшей команды Сергей Бобровский совершил 16 сейвов.

НХЛ - регулярный чемпионат
30 ноября 2022, среда. 05:00 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Окончен
6 : 2
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Дюбе (Манджапане) – 03:05 (4x5)   2:0 Юбердо (Андерссон, Тоффоли) – 09:21 (5x4)   3:0 Андерссон (Ханифин, Дюбе) – 12:03 (5x5)   3:1 Казинс (Форслинг, Экблад) – 29:54 (5x5)   4:1 Ритчи (Уигар, Льюис) – 35:29 (5x5)   4:2 Райнхарт (Лунделль, Стаал) – 36:55 (5x5)   5:2 Тоффоли (Юбердо) – 55:22 (5x5)   6:2 Манджапане (Дюбе, Ханифин) – 58:54 (5x5)
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