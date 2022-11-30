«Великий». Соцсети Sportsnet отреагировали на исторический гол Овечкина

В эти минуты на стадионе «Роджерс-Арена» в Ванкувере проходит очередной поединок регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Ванкувер Кэнакс» принимает «Вашингтон Кэпиталз». В противостоянии завершился второй период. Счёт 4:1 в пользу гостей.



На шестой минуте счёт открыл 37-летний российский нападающий «столичных» Александр Овечкин. Этот гол стал для капитана «Вашингтона» 402-м в выездных матчах. Затем россиянин забросил ещё одну шайбу, и, таким образом, сумел побить рекорд великого канадского нападающего Уэйна Гретцки по количеству шайб, заброшенных в гостях.



«Великий!!!!», — сказано в сообщении Sportsnet в «Твиттере».



Отметим, что Овечкин проводит свою 24-ю встречу в нынешнем сезоне. Российский нападающий забросил 13 шайб и отдал 10 результативных передач.