Vancouver Sun: план был – отложить восхваление Овечкина на другой день. Ага, как же

В Ванкувере на стадионе «Роджерс-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Ванкувер Кэнакс» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Матч завершился победой гостей со счётом 5:1. Российский нападающий «Кэпиталз» Александр Овечкин оформил два гола и установил рекорд НХЛ по шайбам, забитым в гостевых матчах, обойдя легендарного Уйэна Гретцки. Всего таких шайб на счету россиянина стало 403.
Журналист канадского издательства Vancouver Sun Бен Кузма восхитился снайперскими умениями Овечкина и сообщил о проваленном плане «Ванкувера» сдержать россиянина и не дать ему установить рекорд.
«План был – постараться помешать Александру Овечкину и отложить его восхваление на другой день. Ага, как же, неплохая попытка. Двумя голами за семь минут один из лучших снайперов напомнил «Ванкуверу», что он остаётся беспощадным решалой», — цитирует Кузму Vancouver Sun.
По итогам матча Овечкин сократил отставание от Горди Хоу в списке лучших снайперов НХЛ до восьми голов (793).
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