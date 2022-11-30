Форвард «Трактора» забил первый гол в КХЛ после грубейшей ошибки вратаря «Барыса» Гудачека

В эти минуты на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» в Челябинске проходит очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ, в котором «Трактор» принимает астанинский «Барыс». К середине третьего периода счёт 3:1 в пользу гостей.

На 29-й минуте «Трактор», проигрывая — 0:3, смог отыграть один гол. После вброса в зону астанинцев словацкий голкипер «Барыса» Юлиус Гудачек ушёл за ворот, пытаясь остановить шайбу. У него удалось сделать это, и вратарь поехал вновь на своё место. Однако в этот момент шайбу подхватил Михаил Горюнов-Рольгизер, выехал из-за ворот и отправил шайбу в пустой угол — 1:3. 20-летний нападающий челябинцев забил первый гол в КХЛ, отличившись в своём 46-м матче.

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