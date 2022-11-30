Защитник «Питтсбурга» Крис Летанг перенёс инсульт
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Защитник «Питтсбург Пингвинз» Крис Летанг перенёс инсульт. Об этом сообщил журналист Фрэнк Серавалли на своей странице в «Твиттере» со ссылкой на пресс-службу «пингвинов». Канадский хоккеист выбыл на продолжительное время.
Отмечается, что происшествие случилось в понедельник, 28 ноября. В «Питтсбурге» рассказали, что у Летанга нет никаких последствий. Он будет продолжать обследоваться в течение ближайшей недели.
Напомним, у Летанга уже был инсульт в 2014 году.
В текущем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги 35-летний канадский защитник принял участие в 21 встрече, в которых забросил одну шайбу и отдал 11 результативных передач, суммарно записав на свой счёт 12 очков при общем показателе полезности «-7».
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