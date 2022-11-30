Московское «Динамо» прервало серию поражений, в овертайме обыграв «Витязь»

В Москве на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местное «Динамо» принимало «Витязь». Встреча завершилась в овертайме победой хозяев со счётом 3:2 (0:1, 2:0, 0:1, 1:0).

На четвёртой минуте Скотт Уилсон вывел подмосковную команду вперёд. На 28-й минуте Дмитрий Рашевский, реализовав численное большинство, сравнял счёт. Через полторы минуты Никита Новиков вывел бело-голубых вперёд. На 43-й минуте Тайлер Граовац восстановил равенство в счёте — 2:2. Победу москвичам в овертайме принёс Рашевский.

Напомним, в следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» 2 декабря в Мытищах сыграет с «Куньлунь Ред Стар». «Витязь» 3 декабря примет «Северсталь».