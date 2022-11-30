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Московское «Динамо» прервало серию поражений, в овертайме обыграв «Витязь»

Московское «Динамо» прервало серию поражений, в овертайме обыграв «Витязь»
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В Москве на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местное «Динамо» принимало «Витязь». Встреча завершилась в овертайме победой хозяев со счётом 3:2 (0:1, 2:0, 0:1, 1:0).

Фонбет Чемпионат КХЛ
30 ноября 2022, среда. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 2
ОТ
Витязь
Московская область
0:1 Уилсон (Яремчук, Бородкин) – 03:40 (5x5)   1:1 Рашевский (Миронов, Кудрявцев) – 27:35 (5x4)   2:1 Новиков (Уил, Скоренов) – 29:01 (5x5)   2:2 Граовац – 42:04 (5x5)   3:2 Рашевский (Миронов, Игумнов) – 60:51 (3x3)

На четвёртой минуте Скотт Уилсон вывел подмосковную команду вперёд. На 28-й минуте Дмитрий Рашевский, реализовав численное большинство, сравнял счёт. Через полторы минуты Никита Новиков вывел бело-голубых вперёд. На 43-й минуте Тайлер Граовац восстановил равенство в счёте — 2:2. Победу москвичам в овертайме принёс Рашевский.

Напомним, в следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» 2 декабря в Мытищах сыграет с «Куньлунь Ред Стар». «Витязь» 3 декабря примет «Северсталь».

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