Мартемьянов — о победе над «Ак Барсом»: один из лучших матчей в сезоне для нашей команды
Поделиться
Главный тренер «Сибири» Андрей Мартемьянов высказался после победы в матче Фонбет Чемпионата КХЛ с «Ак Барсом».
«Непростой матч, я скажу так. Равная игра была. Мы забили хорошие голы. Соперник неплохо поработал на нашем пятачке. Со стороны нашей команды это, считаю, одна из лучших встреч в сезоне была по организации игры как в атаке, так и в обороне. Очень благодарен ребятам, что сегодня вышли с настроем взять два очка — так оно и получилось», — передаёт слова Мартемьянова корреспондент «Чемпионата» Егор Бульчук.
Напомним, в Казани на стадионе «Татнефть-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Ак Барс» принимал «Сибирь». Встреча завершилась победой гостей со счётом 6:3 (1:1, 2:0, 3:2).
Комментарии
- 30 ноября 2022
-
22:58
-
22:55
-
22:53
-
22:52
-
22:50
-
22:48
-
22:45
-
22:44
-
22:37
-
22:31
-
22:30
-
22:24
-
22:06
-
22:04
-
22:01
-
21:58
-
21:58
-
21:53
-
21:50
-
21:48
-
21:33
-
21:17
-
21:13
-
20:57
-
20:35
-
20:21
-
19:55
-
19:19
-
18:59
-
18:38
-
18:13
-
17:58
-
17:26
-
16:58
-
16:31
Партнерский контент