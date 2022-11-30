Мартемьянов — о победе над «Ак Барсом»: один из лучших матчей в сезоне для нашей команды

Главный тренер «Сибири» Андрей Мартемьянов высказался после победы в матче Фонбет Чемпионата КХЛ с «Ак Барсом».

«Непростой матч, я скажу так. Равная игра была. Мы забили хорошие голы. Соперник неплохо поработал на нашем пятачке. Со стороны нашей команды это, считаю, одна из лучших встреч в сезоне была по организации игры как в атаке, так и в обороне. Очень благодарен ребятам, что сегодня вышли с настроем взять два очка — так оно и получилось», — передаёт слова Мартемьянова корреспондент «Чемпионата» Егор Бульчук.

Напомним, в Казани на стадионе «Татнефть-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Ак Барс» принимал «Сибирь». Встреча завершилась победой гостей со счётом 6:3 (1:1, 2:0, 3:2).