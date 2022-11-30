«Лос-Анджелес» выставил на драфт отказов вратаря Питерсена после поражения со счётом 8:9

«Лос-Анджелес Кингз» выставил на драфт отказов американского голкипера Кэла Питерсена, сообщает пресс-служба клуба.
Отметим, что 28-летний вратарь в нынешнем сезоне принял участие в 10 встречах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которых одержал пять побед при 86,8% отражённых бросков и коэффициенте надёжности 3,75. У Питерсена действует лишь первый год пятилетнего контракта с кэпхитом $ 5 млн.
Американец был задрафтован в 2013 году в пятом раунде под общим 129-м номером клубом «Баффало Сэйбрз». Всего в Национальной хоккейной лиге Питерсен поучаствовал в 101 матче, в которых одержал 44 победы при 90,5% отражённых бросков и коэффициенте надёжности 2,92. В 2021 году голкипер сыграл за национальную команду США на чемпионате мира и стал обладателем бронзовой награды.
- 30 ноября 2022
-
22:58
-
22:55
-
22:53
-
22:52
-
22:50
-
22:48
-
22:45
-
22:44
-
22:37
-
22:31
-
22:30
-
22:24
-
22:06
-
22:04
-
22:01
-
21:58
-
21:58
-
21:53
-
21:50
-
21:48
-
21:33
-
21:17
-
21:13
-
20:57
-
20:35
-
20:21
-
19:55
-
19:19
-
18:59
-
18:38
-
18:13
-
17:58
-
17:26
-
16:58
-
16:31