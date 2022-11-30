«Лос-Анджелес» выставил на драфт отказов вратаря Питерсена после поражения со счётом 8:9

«Лос-Анджелес Кингз» выставил на драфт отказов американского голкипера Кэла Питерсена, сообщает пресс-служба клуба.

Отметим, что 28-летний вратарь в нынешнем сезоне принял участие в 10 встречах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которых одержал пять побед при 86,8% отражённых бросков и коэффициенте надёжности 3,75. У Питерсена действует лишь первый год пятилетнего контракта с кэпхитом $ 5 млн.

Американец был задрафтован в 2013 году в пятом раунде под общим 129-м номером клубом «Баффало Сэйбрз». Всего в Национальной хоккейной лиге Питерсен поучаствовал в 101 матче, в которых одержал 44 победы при 90,5% отражённых бросков и коэффициенте надёжности 2,92. В 2021 году голкипер сыграл за национальную команду США на чемпионате мира и стал обладателем бронзовой награды.