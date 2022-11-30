Кудашов: сегодня было другое «Динамо», небо и земля в сравнении с прошлым матчем

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов высказался о победе в матче с «Витязем».
«В сравнении с прошлым матчем, конечно, небо и земля, другая команда сегодня была. Сыграли хорошо, за исключением реализации моментов, потому что такое количество моментов надо забивать. Но это общая ситуация немного давит, поэтому торопимся, нервничаем. А удачу надо заслужить, переработать и перетерпеть. Но радует, что качество игры улучшается.
Ещё больше занервничали, когда «Витязь» абсолютно из ничего сравнял счёт? Да. Возможно, что оно и так. Но вообще давайте так – все игры никогда не бывают на одной волне, чтобы вообще не отдавать преимущества. Любой гол немного прибивает, но, с другой стороны, я видел лавку и был уверен и спокоен, потому что ребята знали, что они будут продолжать работать в том направлении, о котором мы с ними разговаривали.
Не было ли мыслей заменить вратаря в овертайме, учитывая нелюбовь команды к буллитам? У нас сейчас всё по-другому (смеётся). Мы сейчас тренируем буллиты – и полевые, и вратари, поэтому спокойно бы к ним отнеслись», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
- 30 ноября 2022
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