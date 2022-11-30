С. Фёдоров — о поражении от «Авангарда»: нечасто ЦСКА играет такие матчи, это большой опыт

Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров высказался после поражения с «Авангардом».
«Авангард» с победой. Необычный гол пропустили третий, шайба навесиком зашла, но гол есть гол. После этого создали достаточно моментов, но не забили. Я сказал ребятам, что они молодцы, хорошая игра. Неоднозначный второй период, имели преимущество в большинстве. Нечасто мы такие матчи играем, для нас это большой опыт. Мы дали себе шанс, но соперник в конце оказался лучше.
Наверное, такие игры вызывают интерес у болельщиков. Но мы готовились штатно, разобрали «Авангард», понимали, как они будут играть. Наши ребята выложились, заставляли соперника ошибаться, много играли в чужой зоне. Но результатом, конечно, недовольны.
Наш челлендж? Судьи делают свою работу, мы свою. Нам подсказали, что стоит взять запрос», — передаёт слова Фёдорова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
- 30 ноября 2022
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