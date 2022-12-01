23 сейва Ильи Самсонова помогли «Торонто» одолеть «Сан-Хосе»

В Торонто (Канада) на стадионе «Скотиабанк-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Сан-Хосе Шаркс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 3:1.



На 25-й минуте счёт открыл Остон Мэттьюс. Уже через три минуты сравнял Мэтт Ньето. На 58-й минуте вывел хозяев вновь вперёд Пьер Энгвалль. На 59-й минуте точку поставил Митчелл Марнер.



Российский голкипер победителей Илья Самсонов совершил 23 сейва. Россияне Евгений Свечников и Александр Барабанов у гостей очки не набрали.

В параллельном матче в Детройте «Детройт Ред Уингз» принимал «Баффало Сэйбрз». В этом матче победу одержали гости в серии послематчевых буллитов со счётом 5:4.



В основное время у хозяев отличились Йонатан Берггрен, Дэвид Перрон и Оскар Сундквист (дубль). За гостей забивали Дилан Козенс (дважды), Маттиас Самуэльссон и Джефф Скиннер.