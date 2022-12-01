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23 сейва Ильи Самсонова помогли «Торонто» одолеть «Сан-Хосе»

23 сейва Ильи Самсонова помогли «Торонто» одолеть «Сан-Хосе»
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В Торонто (Канада) на стадионе «Скотиабанк-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Сан-Хосе Шаркс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 3:1.

На 25-й минуте счёт открыл Остон Мэттьюс. Уже через три минуты сравнял Мэтт Ньето. На 58-й минуте вывел хозяев вновь вперёд Пьер Энгвалль. На 59-й минуте точку поставил Митчелл Марнер.

Российский голкипер победителей Илья Самсонов совершил 23 сейва. Россияне Евгений Свечников и Александр Барабанов у гостей очки не набрали.

НХЛ - регулярный чемпионат
01 декабря 2022, четверг. 03:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
3 : 1
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
1:0 Мэттьюс (Холлоуэлл, Бантинг) – 24:19 (5x5)   1:1 Ньето (Кутюр, Чичек) – 27:26 (5x5)   2:1 Энгвалль (Керфут, Кемпф) – 57:33 (5x5)   3:1 Марнер (Керфут) – 58:49 (en)

В параллельном матче в Детройте «Детройт Ред Уингз» принимал «Баффало Сэйбрз». В этом матче победу одержали гости в серии послематчевых буллитов со счётом 5:4.

В основное время у хозяев отличились Йонатан Берггрен, Дэвид Перрон и Оскар Сундквист (дубль). За гостей забивали Дилан Козенс (дважды), Маттиас Самуэльссон и Джефф Скиннер.

НХЛ - регулярный чемпионат
01 декабря 2022, четверг. 03:00 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
4 : 5
Б
Баффало Сэйбрз
Баффало
1:0 Берггрен (Гронек, Велено) – 01:20 (5x5)   1:1 Козенс (Андерсон) – 04:52 (4x5)   1:2 Самуэльссон (Далин) – 08:25 (5x5)   1:3 Козенс (Петерка, Куинн) – 28:12 (5x5)   1:4 Скиннер (Томпсон, Далин) – 30:17 (5x4)   2:4 Перрон (Ларкин, Гронек) – 46:51 (5x5)   3:4 Сундквист (Копп, Истерли) – 50:41 (5x5)   4:4 Сундквист (Копп) – 52:31 (5x5)   4:5 Куинн – 65:00 (ПБ)
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