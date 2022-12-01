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Марнер получил шампанское в лицо в раздевалке после достижения великого рекорда

Марнер получил шампанское в лицо в раздевалке после достижения великого рекорда
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В Торонто (Канада) на стадионе «Скотиабанк-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Сан-Хосе Шаркс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 3:1.

На 25-й минуте счёт открыл Остон Мэттьюс. Уже через три минуты сравнял Мэтт Ньето. На 58-й минуте вывел хозяев вновь вперёд Пьер Энгвалль. На 59-й минуте точку поставил Митчелл Марнер.

Марнер отправил шайбу в пустые ворота и отметился как минимум одним результативным действием в 18-м матче кряду в текущей регулярке, повторив клубный рекорд «кленовых листьев», который ранее делили Дэррил Ситтлер (18 матчей в сезоне-1977/1978) и Эдди Ольчик (18 матчей в сезоне-1988/1989).

В раздевалке одноклубники устроили хоккеисту душ из шампанского, облив его с ног до головы.

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