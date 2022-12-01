Только два хоккеиста НХЛ чаще Макдэвида набирали 40 очков за первые 23 игры регулярки

В Чикаго на стадионе «Юнайтед-центр» прошёл очередной матч регулярного чемпионата НХЛ между «Чикаго Блэкхоукс» и «Эдмонтон Ойлерз». Встреча закончилась со счётом 5:4 в пользу гостей.
Капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид набрал два (1+1) очка и довёл общее число результативных баллов в текущем сезоне НХЛ до 41 (18+23). На это ему потребовалось 23 матча. Макдэвид четвёртый раз за карьеру в НХЛ набрал 40 очков за 23 или менее игры. Только два хоккеиста в истории НХЛ чаще канадца добирались до этого достижения. Это Уэйн Гретцки (11 раз) и Марио Лемье (7).
В прошлом сезоне-2021/2022 Макдэвид стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата НХЛ, набрав 123 очка — забросил 44 шайбы и отдал 79 результативных передач. На текущий момент сезона канадец также является лучшим бомбардиром лиги, опережая ближайшего преследователя Джейсона Робертсона из «Далласа» на пять очков.
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