Челябинский «Трактор» объявил об изменении в тренерском штабе команды

Новыми ассистентами главного тренера «Трактора» Анвара Гатиятулина назначены Андрей Соколов и Игорь Ефимов. Алексей Чикалин и Алексей Тертышный освобождены от своих обязанностей, сообщает пресс-служба челябинского клуба.

Соколов сегодня, 1 декабря, покинул тренерский штаб магнитогорского «Металлурга». За свою тренерскую карьеру 54-летний специалист поработал в тренерских штабах таких клубов, как магнитогорский «Металлург», «Ак Барс», «Югра», «Трактор», «Автомобилист», «Стальные Лисы» и «Амур». В «Тракторе» Соколов будет отвечать за работу с защитниками.

Игорь Ефимов – заслуженный тренер России. В прошлом сезоне он был главным тренером юниорской сборной России, а в сезоне-2019/2020 входил в штаб ХК «Сочи» и СКА. В Санкт-Петербурге наставник работал вместе с Анваром Гатиятулиным. Также Игорь Ефимов был ассистентом в юниорских и второй (олимпийской) сборной России, ярославском «Локомотиве» Петра Воробьёва, в команде ВХЛ «СКА-Нева», а также в «СКА-1946» и «Локо» (МХЛ). В «Тракторе» Ефимов будет отвечать за атаку и игру нападающих.