Помощник главного тренера «Металлурга» Андрей Соколов расторг контракт с клубом

Хоккейный клуб «Металлург» и помощник главного тренера Андрей Соколов расторгли контракт. Решение принято по обоюдному согласию сторон, сообщает пресс-служба магнитогорского клуба.

Соколов присоединился к тренерскому штабу «Магнитки» в прошедшее межсезонье и отвечал за работу с защитниками. За свою тренерскую карьеру 54 — летний специалист поработал в тренерских штабах таких клубов как: магнитогорский «Металлург», «Ак Барс», «Югра», «Трактор», «Автомобилист», «Стальные Лисы» и «Амур».

Будучи игроком выступал на позиции защитника за устькаменогорское «Торпедо» и магнитогорский «Металлург». Становился двукратным чемпионом России (1999, 2001 гг.). В составе сборной Казахстана участвовал на Олимпийских играх и пяти чемпионатах мира.