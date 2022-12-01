Помощник главного тренера «Металлурга» Андрей Соколов расторг контракт с клубом
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Хоккейный клуб «Металлург» и помощник главного тренера Андрей Соколов расторгли контракт. Решение принято по обоюдному согласию сторон, сообщает пресс-служба магнитогорского клуба.
Соколов присоединился к тренерскому штабу «Магнитки» в прошедшее межсезонье и отвечал за работу с защитниками. За свою тренерскую карьеру 54 — летний специалист поработал в тренерских штабах таких клубов как: магнитогорский «Металлург», «Ак Барс», «Югра», «Трактор», «Автомобилист», «Стальные Лисы» и «Амур».
Будучи игроком выступал на позиции защитника за устькаменогорское «Торпедо» и магнитогорский «Металлург». Становился двукратным чемпионом России (1999, 2001 гг.). В составе сборной Казахстана участвовал на Олимпийских играх и пяти чемпионатах мира.
Новость по темеАндрей Соколов вошёл в тренерский штаб «Магнитки»
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