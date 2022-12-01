Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
СКА — Северсталь. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Помощник главного тренера «Металлурга» Андрей Соколов расторг контракт с клубом

Помощник главного тренера «Металлурга» Андрей Соколов расторг контракт с клубом
Комментарии

Хоккейный клуб «Металлург» и помощник главного тренера Андрей Соколов расторгли контракт. Решение принято по обоюдному согласию сторон, сообщает пресс-служба магнитогорского клуба.

Соколов присоединился к тренерскому штабу «Магнитки» в прошедшее межсезонье и отвечал за работу с защитниками. За свою тренерскую карьеру 54 — летний специалист поработал в тренерских штабах таких клубов как: магнитогорский «Металлург», «Ак Барс», «Югра», «Трактор», «Автомобилист», «Стальные Лисы» и «Амур».

Будучи игроком выступал на позиции защитника за устькаменогорское «Торпедо» и магнитогорский «Металлург». Становился двукратным чемпионом России (1999, 2001 гг.). В составе сборной Казахстана участвовал на Олимпийских играх и пяти чемпионатах мира.

Новость по теме
Андрей Соколов вошёл в тренерский штаб «Магнитки»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022