Р. Ротенберг: хоккей — это король среди всех зимних видов спорта

Главный тренер СКА Роман Ротенберг в своём телеграм-канале поздравил болельщиков с Всероссийским днём хоккея, который отмечается сегодня, 1 декабря.

«Сегодня все хоккеисты нашей страны отмечают свой профессиональный праздник. Мы чествуем Его Величество хоккей. Я неслучайно называю так нашу любимую игру. Хоккей – это король среди всех зимних видов спорта, самый популярный и самый интересный из них.

Люди, которые связали с хоккеем жизнь, знают, как он умеет приучать к труду на тренировках, как он показывает, что никогда нельзя опускать руки и как щедро он вознаграждает усердных.

Для нашей страны хоккей – вдвойне особенный вид спорта. Он пришёл к нам довольно поздно – в середине 1940-х годов, но в кратчайшие сроки советские спортсмены овладели основами игры, а потом бросили вызов канадским профессионалам. То противостояние принесло нам немало ярких матчей и побед. Важно, что непримиримые соперники научились уважать и ценить друг друга. Уважение к сопернику – ещё одна вещь, которой хоккей учит с ранних лет.

Хоккеисты, тренеры, болельщики, сервисмены, врачи, аналитики, журналисты, менеджеры и все остальные люди, связанные с нашей любимой игрой, – хочу пожелать вам ровного льда, красивых побед, крепкого здоровья и плодотворной работы. С Днём хоккея!» — сказано в сообщении.

Санкт-петербургский СКА после 37 матчей набрал 61 очко и возглавляет турнирную таблицу Западной конференции. Следующий матч армейцы проведут сегодня, 1 декабря, с «Северсталью». Начало встречи запланировано на 19:30 мск.