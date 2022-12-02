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Ассист Малкина помог «Питтсбургу» обыграть «Вегас»

Ассист Малкина помог «Питтсбургу» обыграть «Вегас»
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В Питтсбурге (США) на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимал «Вегас Голден Найтс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:3.

В составе гостей заброшенные шайбы на свой счёт записали Джек Айкел, Райлли Смит, а также Ши Теодор.

За «Питтсбург» смогли отличиться Брок Макгинн, Рикард Ракелль, Джейк Гюнцель и Каспери Капанен. В двух шайбах команды поучаствовали Евгений Малкин и Сидни Кросби, набрав по ассисту в свой актив.

Эта победа стала первой для «Питтсбурга» за три матча. «Вегас», в свою очередь, потерпел третье поражение за последние пять встреч.

Следующий матч у «Питтсбурга» состоится с «Сент-Луис Блюз» 2 декабря. «Вегас» сыграет с «Детройт Ред Уингз».

НХЛ - регулярный чемпионат
02 декабря 2022, пятница. 03:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
4 : 3
Вегас Голден Найтс
Парадайс
0:1 Айкел (Стоун) – 03:59 (5x5)   0:2 Смит (Кессел, Карлссон) – 17:59 (5x4)   1:2 Макгинн (Капанен, Картер) – 22:23 (5x5)   2:2 Ракелль (Гюнцель, Кросби) – 33:07 (5x5)   2:3 Теодор – 41:26 (5x4)   3:3 Гюнцель (Малкин, Питри) – 47:33 (4x3)   4:3 Капанен (Макгинн, Дюмулен) – 49:25 (5x5)
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