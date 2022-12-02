Ассист Малкина помог «Питтсбургу» обыграть «Вегас»

В Питтсбурге (США) на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимал «Вегас Голден Найтс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:3.
В составе гостей заброшенные шайбы на свой счёт записали Джек Айкел, Райлли Смит, а также Ши Теодор.
За «Питтсбург» смогли отличиться Брок Макгинн, Рикард Ракелль, Джейк Гюнцель и Каспери Капанен. В двух шайбах команды поучаствовали Евгений Малкин и Сидни Кросби, набрав по ассисту в свой актив.
Эта победа стала первой для «Питтсбурга» за три матча. «Вегас», в свою очередь, потерпел третье поражение за последние пять встреч.
Следующий матч у «Питтсбурга» состоится с «Сент-Луис Блюз» 2 декабря. «Вегас» сыграет с «Детройт Ред Уингз».
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