«Хотите запугать его? Удачи». Аналитик TSN — об игре Кирилла Капризова

Бывший генеральный менеджер НХЛ и нынешний аналитик TSN Крэйг Баттон поделился мнением о российском нападающем «Миннесоты Уайлд» Кирилле Капризове. По мнению специалиста, 25-летний россиянин находится в числе лучших игроков Национальной хоккейной лиги. Баттон рассказал, почему так высоко ценит Капризова.
«Он участвовал в голосовании за «Харт Трофи» в прошлом году. Он один из лучших игроков лиги. Он всегда был топовым хоккеистом. Так что то, что он творит в НХЛ, не сюрприз. Как бы ты ни хотел сыграть, он сделает свою работу. Хотите запугать его? Удачи. Он слишком погружён в игру. Его хоккейное чутьё просто зашкаливает.
Вы начнёте ценить его так же, как сделали это с Кучеровым за все эти годы», — приводит слова Баттона The Athletic.
Отметим, что в новом сезоне Капризов уже записал на свой счёт 30 (14+16) результативных баллов.
- 2 декабря 2022
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