Капризов установил рекорд «Миннесоты» по скорости достижения 100 голевых передач в НХЛ

В эти минуты на стадионе «Эксел Энерджи-центр» в Сент-Поле проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Миннесота Уайлд» принимает «Эдмонтон Ойлерз». К концу третьего периода счёт 5:2 в пользу хозяев.

Российский нападающий «дикарей» Кирилл Капризов забросил шайбу и отдал две результативные передачи. Как отмечает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, для 25-летнего форварда эти ассисты стали 100-м и 101-м в 158-й встрече в НХЛ. Благодаря этому Капризов побил рекорд «Миннесоты» по скорости достижения 100 результативных передач. Предыдущий лучший результат принадлежал Микко Койву, которому потребовалось 230 матчей.

Сейчас на счету Капризова 189 (88+101) очков в НХЛ.