Капризов установил рекорд «Миннесоты» по скорости достижения 100 голевых передач в НХЛ
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В эти минуты на стадионе «Эксел Энерджи-центр» в Сент-Поле проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Миннесота Уайлд» принимает «Эдмонтон Ойлерз». К концу третьего периода счёт 5:2 в пользу хозяев.
Российский нападающий «дикарей» Кирилл Капризов забросил шайбу и отдал две результативные передачи. Как отмечает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, для 25-летнего форварда эти ассисты стали 100-м и 101-м в 158-й встрече в НХЛ. Благодаря этому Капризов побил рекорд «Миннесоты» по скорости достижения 100 результативных передач. Предыдущий лучший результат принадлежал Микко Койву, которому потребовалось 230 матчей.
Сейчас на счету Капризова 189 (88+101) очков в НХЛ.
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