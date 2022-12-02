«Мастеровитый, но «грязный». Он достанет тебя». Что суперзвёзды НХЛ говорят о Капризове

Все они прошли испытание арены «Эксел Энерджи-центр» в первые два месяца сезона.

Натан Маккиннон, Сидни Кросби, Остон Мэттьюс. В четверг это сделали Коннор Макдэвид и Леон Драйзайтль. Кирилл Капризов любит играть против них.

«Даже лучше победить их», — сказал он недавно в интервью The Athletic. Поскольку крайний нападающий «Миннесоты» за два с лишним сезона в НХЛ ворвался в мировую хоккейную элиту, эти игроки служат ему мерилом уровня.

Но разве теперь главные звёзды лиги не начинают относиться к нему так же?

«Не знаю, — сказал Капризов, улыбаясь. — Спросите команды, может быть».

Так и сделали журналисты The Athletic.

И что они нашли? Это чувство действительно оказалось взаимным. Некоторые из лучших в лиге — мы говорим об обладателях «Харт Трофи» — говорят, что Капризов — один из их любимых игроков, за которыми они любят наблюдать. Звёзды углубились в то, какими навыками обладает россиянин, — а ещё выяснили, что он немного «грязный» хоккеист.

Тот факт, что Капризов занял седьмое место в голосовании за звание MVP лиги в прошлом сезоне, судя по отзывам его коллег, является лишь признаком того, что грядёт. О чём говорят его 30 очков в 22 матчах в этом сезоне и нынешняя результативная серия из десяти игр, так это о том, что он не сбавляет обороты.

«У него нет слабостей», — сказал Кросби.

«Адский игрок», — говорит Никита Кучеров.

«Он всё делает хорошо», — отвечает Маккиннон.

Вы уже достаточно слышали, как товарищи по команде восхваляют Капризова. Вот что остальные члены лиги думают о «моторчике» «Миннесоты».

***

С момента прихода в лигу в 2013 году Кучеров выиграл «Харт Трофи» и бомбардирскую гонку и дважды завоевал Кубок Стэнли. Недавно он был включён в список 100 лучших игроков современной истории НХЛ по версии The Athletic под номером 72.

Но его начало было более скромным. Он знает, каково это, когда тебя не замечают, ведь его взяли во втором раунде в 2011 году. В юности он получил тяжёлую травму, и от него отказались. Когда он забил свой первый гол в НХЛ — первым же броском по воротам будущего члена Зала славы Хенрика Лундквиста, — Рик Пекхэм, опытный комментатор, назвал его Дмитрием.

Так что одним из первых вопросов Кучерова, когда его спросили о Капризове, было:

«Каким его выбрали на драфте?»

Ответ: 137-й. В пятом раунде в 2015 году.

«Кто бы ни был чёртовым скаутом «Миннесоты», теперь он должен быть генеральным менеджером, — сказал Кучеров. — Это уж точно.

Тогда они, вероятно, не видели в нём того игрока, которым он является сейчас. Теперь они говорят о его способностях, о катании, об IQ и всё такое. Чего? О чём вы говорите? Почему вы не говорили об этом, когда его драфтовали? Они слишком сосредоточились на других парнях, поэтому были настолько слепы по отношению к нему».

Справедливости ради, в 2015 году среди «других парней» были Макдэвид, Джек Айкел и Митч Марнер. Тем не менее каждая команда, в том числе и «Уайлд», по нескольку раз обходила Капризова. «Миннесота» взяла Йоэля Эрикссона Эка (первый раунд), Джордана Гринвея (второй) и — хотите верьте, хотите нет — Алеша Стезку (четвёртый), прежде чем урвать Капризова в пятом.

Если бы тот драфт прошёл сейчас, лишь несколько человек с него ушли бы выше Капризова.

«Он мне нравится, — сказал Кучеров. — Он хороший парень, забавный. Адский игрок. Он может ловко кататься, это уж наверняка. У него сильные ноги, всегда свежие.

Он мастеровитый, но «грязный» — в хорошем смысле. Он выносливый. Он достанет тебя. Он залезет тебе под кожу. «Это моя шайба», — вот его мысли. У него такой склад ума. И он ненавидит проигрывать. Это хорошо для «Миннесоты». У них точно есть один хороший игрок».

Кирилл Капризов Фото: Zuma\TASS

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Что поражает Маккиннона в Капризове, так это не только навыки. Это то, как он катается.

«Многие российские игроки очень подвижны — Кучеров, Панарин, — сказал Маккиннон. — Похоже, что они не чувствуют напряжения. Вот как это выглядит у Капризова. То, как он двигается. Его бросок. Это великолепно. Мне очень нравится смотреть, как он играет.

Определённо, один из моих любимых игроков в лиге, за которым я буду наблюдать».

Интересно послушать, как многие говорят о катании Капризова — насколько он силён на резких поворотах и насколько обманчив в своих движениях.

«Он никогда не чувствует себя некомфортно, стоя на коньках, — никогда, — сказал аналитик NHL Network Кевин Уикс. — Он один из немногих таких игроков в лиге. Кейл Макар такой. Маккиннон такой. Кросби такой. Есть парни, которые всегда чувствуют себя комфортно на коньках, и Капризов — один из них.

Он выглядит так, будто он ездит по рельсам. Никогда не кажется, будто он может оступиться. Его игра может быть уникальной, потому что он настолько уникально катается».

Что это значит? Капризов может доставлять неприятности защитникам, потому что, когда ты думаешь, что сейчас закроешь его, он сохраняет своё движение и контроль над ситуацией.

«Когда ты встречаешь парней, у которых верхняя и нижняя части тела движутся в противоположных направлениях — а я был защитником, — то думаешь: «Куда он поедет?» — сказал обладатель «Селке Трофи» 1987 года Дэйв Пулен. — Он вводит в заблуждение именно так. Он действительно хорош с точки зрения его работы на смене движения и контроля над собственным телом. Есть парни, которые могут продолжать притворяться, но куда он направится, когда все двигаются в ином направлении?»

Кирилл Капризов в борьбе с соперником Фото: AP/TASS

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Кросби и Капризов не могли отличаться друг от друга ещё сильнее, когда дело доходит до того, как они ворвались в лигу: Кросби — потрясающий проспект, номер 1 драфта и мгновенный игрок франшизы, а Капризов — игрок пятого раунда. Но оба они одинаковых габаритов (180 см и 91 кг у Сида против 178 см и 92 кг у Кирилла), и оба гордятся тем, что сильно играют на обоих концах площадки.

Именно поэтому Кросби так нравится игра Капризова. Дело не только в броске Капризова или его навыках обращения с шайбой. Он вступит в борьбу за «грязную» шайбу, чтобы создать момент. У него сложно отобрать шайбу, что является отличительной чертой и игры Кросби.

Что ещё ценит Кросби в Капризове?

«Всё, — отвечает Кросби. — Его бросок, его катание, то, как он видит лёд. Он просто действительно обладает всеми навыками. Он может создавать моменты огромным количеством различных способов. Вот почему он стал таким успешным. Когда я играл против него и следил за ним, у него действительно не было никаких слабостей. Он может забить издалека, он может обыгрывать соперников «один в один». Когда ему нужно создать момент, а кто-то открыт, он может вывести шайбу прямо на крюк партнёру. Так что он опасен во всех аспектах».

Маккиннон также упомянул всесторонность игры Капризова — бросок, катание, видение — и отметил, как его сильные ноги помогают защищать шайбу от соперников и продвигаться к воротам. Команды создают план на матчи вокруг Капризова так же, как и в случае с Маккинноном.

«Он суперзвезда, в этом нет никаких сомнений, — сказал тренер «Колорадо» Джаред Беднар. — Мне нравится его отношение к игре. Кажется, он всегда выходит на площадку в хорошем настроении, весело проводит время. У него есть целый набор навыков: когда он объединяет игру ног и рук, то становится очень опасным в атаке. Он очень конкурентоспособен, очень силён в обращении с шайбами, с ним трудно справиться, а ещё он очень креативен. Он одинаково опасен и как распасовщик, и как снайпер. Оба аспекта у него на элитном уровне».

Кто напоминает Беднару Капризова?

«Коннор Бедард, — сказал тренер о вероятном первом номере драфта в следующем году. — Я смотрю хайлайты Бедарда в WHL, и каждый раз, когда я делаю это, в голову лезет мысль: «Это Капризов». У этого парня возмутительный бросок, это напоминает мне, как они ведут игру, как распасовщики или снайперы. Элитные снайперы».

Кирилл Капризов Фото: AP/TASS

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Мартен Сан-Луи тоже был опасен в обоих аспектах. Член Зала славы был элитным креативщиком, таким как Стивен Стэмкос, но он также забил 391 гол за свою карьеру. Сан-Луи, ныне занимающий пост главного тренера «Монреаля», недолго был одноклубником Кучерова, но Капризов часто напоминает именно Никиту.

«Кажется, что он всегда в движении, — сказал Сан-Луи. — Он понимает, куда двинется игра дальше. По этой причине он часто получает шайбу. Он очень похож на Куча — шайба, кажется, сама находит его. Он не останавливается. Он понимает, что будет дальше».

Что отличает Капризова — как Кучерова или Патрика Кейна из «Чикаго», — так это то, что он может создавать как центрфорвард первого звена, считает Уикс. «Вам не нужен в центре тот, кто будет управлять игрой», — сказал Уикс о российском крайнем нападающем. И это помогает «Уайлд», у которых нет настоящего топ-центра, поскольку в этом сезоне они в поиске центрфорварда для первого звена жонглировали всеми, от Тайсона Джоста до Фредди Годро и Сэма Стила.

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«В нём есть что-то от Павла Буре. Капризов способен играть в быстрый вертикальный хоккей, но меня также восхищает и то, как он умеет комбинировать. Он может оказаться в любом месте площадки — Павел Буре играл в похожем стиле. Ты не знаешь, где он на площадке в данный момент — и он внезапно появляется словно из ниоткуда. Защищаться против него — очень сложно. В какой-то момент ты уже думаешь, что накрыл его, но он избавляется от опеки, получает передачу от партнёра — и ты его уже не достанешь.

Его способность удерживать шайбы, вылезая из углов площадки, когда на нём висят соперники, делает его особенным игроком для меня. Макдэвид, Драйзайтль, Кросби — у них, как и у Кирилла, есть такой навык».

Токкет сказал, что Капризов входит в десятку лучших игроков мира не только из-за того, что он мастер всесторонней игры, но и из-за своей важности для «Миннесоты». Он их «главный нападающий».

Как говорит бывший хоккеист, обладатель Кубка Стэнли и аналитик NHL Network Майк Рупп: «Когда ты играешь с «Миннесотой», то думаешь в первую очередь об игре против Капризова. Это твой план на матч».

«Мне очень нравится «Миннесота», — сказал Токкет. — Это очень последовательная команда. Но у нападающих «Миннесоты» нет такого уровня мастерства, как у атакующих хоккеистов «Колорадо» или «Тампы», но когда в такой хорошо организованной команде, не обладающей большим количеством форвардов высокого полёта, кто-то за сезон набирает 100 очков, то это о многом говорит. Вот почему Капризов для меня входит в десятку лучших игроков лиги».

Крэйгу Баттону, бывшему генеральному менеджеру НХЛ и нынешнему аналитику TSN, недавно предложили составить список из 50 лучших игроков лиги, оценивая их по уровню игры прямо сейчас, а не по объёму работы над физическим состоянием или победам в Кубке в прошлом. Он поставил Капризова выше Кучерова и Кросби. Единственными игроками, которых Баттон поставил выше Капризова, были Макдэвид, Мэттьюс, Макар, Маккиннон, Драйзайтль и Андрей Василевский.

«Он участвовал в голосовании за «Харт Трофи» в прошлом году, — сказал Баттон. — Он один из лучших игроков лиги. Он всегда был топовым хоккеистом. Так что то, что он творит в НХЛ, не сюрприз. Как бы ты ни хотел сыграть, он сделает свою работу. Хотите запугать его? Удачи. Он слишком погружён в игру. Его хоккейное чутьё просто зашкаливает.

Вы начнёте ценить его так же, как сделали это с Кучеровым за все эти годы».

И это высокая похвала.